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Gündem Saymaz'dan al haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Saymaz'dan al haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz, terör sevici HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 03:31:00 -

CHP'nin medya organı HALK TV ekranlarında yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında konuşan İsmail Saymaz, terör sevici HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Saymaz, "Amerika'ya gittiğimiz gün Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.

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