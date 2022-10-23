Saymaz'dan al haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz, terör sevici HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını duyurdu.
CHP'nin medya organı HALK TV ekranlarında yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında konuşan İsmail Saymaz, terör sevici HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.
Saymaz, "Amerika'ya gittiğimiz gün Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.
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