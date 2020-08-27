Saymaz dini değerlerle dalga geçince büyük tepki çekti

Sözde gazeteci İsmail Saymaz'ın "İnşaat ya Resulallah" başlığıyla sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Saymaz'dan özür dilemesini talep etti.

Hükümeti eleştirmek için büyük çaba sarf eden Saymaz, dini değerlerle alay edince dikkatleri üzerine çekti.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Saymaz, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa “İnşaat ya Resulullah” bir kitap adıdır. Evliya Çelebi’nin “Seyahat ya Resulallah” ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." diyerek kendisini savundu.