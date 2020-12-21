Sayıştay raporu, CHP’li İBB’de yaşanan bir skandalı daha ifşa etti! Ekrem gecekondu parasına da kondu

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, olası büyük depreme hazırlık için ayrılan ve gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılması gereken 28 milyon liranın da üstüne yattığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun skandal nitelikteki usulsüzlüğünü ise Sayıştay’ın denetim raporu gözler önüne serdi. Raporda, gecekondu bölgeleri için kullanılması gereken devasa meblağın İmamoğlu yönetimi tarafından mevzuata aykırı olarak başka amaçlar için kullanıldığı kayıt altına alındı. Ayrıca İmamoğlu’nun, 4 milyon 593 bin lira tutarındaki ‘Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı’ parasından, ilçe belediyelere göndermesi gereken parayı da göndermediği raporda yer aldı.

Garibana kıymamış

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olduklarını gizlemeyen HDP’nin desteğiyle İBB seçimlerini kazanan İmamoğlu’nun yolsuzlukları Sayıştay’ın İBB Denetim Raporu’na yansıdı. CHP’li İmamoğlu’nun, gecekondu bölgelerini ıslahı ve kentsel dönüşüm için gönderilen parayı başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı. İmamoğlu’nun başka işler için harcadığı ve nereye gittiği belli olmayan meblağın tutarı ise tam 28 milyon 514 bin 432 lira. Dudak uçuklatan vurgun Sayıştay raporunda şu sözlerle anlatılıyor: “BULGU 6: Gecekondu Fonundaki Paraların Mevzuatında Belirtilen Amaca Aykırı Olarak İdarenin Diğer Harcamalarında Kullanılması: İdarenin gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerinden bir kısmı, mevzuatında belirtilen yerler yerine cari hesaplara aktarılarak muhtelif mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır.”

Büyük yolsuzluk

Raporda İmamoğlu yönetimi tarafından adeta sümenaltı edilen paranın miktarı da belirtiliyor. Denetim raporunun 33. Sayfasında, “İdarenin diğer cari hesaplarına 2019 yılı içerisinde toplam 28.514.432,10 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer veriliyor. İBB’nin bu noktadaki açıklaması yetersiz bulan Sayıştay, “mevzuat gereği fonda biriken meblağın, Kanun’a uygun şekilde harcanması zaruri olduğundan, diğer cari hesaplara aktarımının yapılması hatalı bir uygulamadır” değerlendirmesinde bulunuyor.

İlçelerin payını yemiş

Raporda ayrıca İmamoğlu’nun ilçe belediyelere göndermesi gereken paraları da göndermediği belirtiliyor. “Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı’ bedellerinin İmamoğlu yönetimi tarafından tahsil edilmesine rağmen, toplanan paradan ilçe belediyelere gönderilmesi gereken miktarların ulaştırılmadığı kaydediliyor. Söz konusu yolsuzluk denetim raporuna şu şekilde işleniyor: “Yapılan incelemelerde; elektronik haberleşme altyapısı üzerinden alınması gerekli olan geçiş hakkı ücretinin idare tarafından takip edildiği, bu kapsamda 2019 yılında ilgili şirketlerden 4.593.458,96 TL geçiş hakkı tahsilatı yapılmasına rağmen ilçe belediyelerine herhangi bir pay gönderimi yapılmadığı anlaşılmıştır.”