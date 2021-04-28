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Ekonomi Sayıştay Başkanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler?
Ekonomi

Sayıştay Başkanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler?

Resmi Gazete’de Sayıştay Bakanlığı bünyesine daimi olarak çalışacak personel alım ilanı yayınlandı. Yayımlanan bildiri de en az ilköğretim mezunu aranırken KPSS şartı aranmıyor. Peki, Sayıştay Başkanlığına personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:08:00 -
Sayıştay Başkanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar personel alım ilanlarını takip etmekte. Bugün Resmi Gazete’de Sayıştay Bakanlığının personel alım ilanı yayınlandı. Personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Sayıştay Başkanlığı personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Sayıştay Bakanlığı personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar 30 Nisan 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006004739&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006004739&isyeriTuru=Kamu internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Sayıştay Başkanlığına personel alım başvuru şartları neler?

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-18 yaşını tamamlamış olmak.

4-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak

6-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

10-En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,

11-Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

 

 

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