Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü mülakat sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." Şeklinde açıklama yapıldı.

Sayıştay Başkanlığına personel alım başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihi mesai bitimine kadardır. İlan ilgili detaylı bilgileri www.sayistay.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Lisans büro personeli alımı özel başvuru şartları

1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P3 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Büro için personel başvuru şartları

a. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarından mezun olmak.

b. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Öğretmen alımı başvuru şartları

a.Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarından mezun olmak.

b. KPSS P121 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Çocuk gelişimcisi için başvuru şartları

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarından mezun olmak.

2020 yılı KPSS P10 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Pedagojik Formasyon almış olmak.

Teknikerlik için başvuru şartları

Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak

Tekniker başvuru şartları

1.Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik-Elektronik Bölümünden Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknoloji Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri Dalından Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.