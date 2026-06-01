Sayıştay Başkanı seçimi için başvuru süreci başladı
Sayıştay Başkanı seçimi için başvuru süreci başladı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sayıştay Başkanı seçimi için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Aday adayları, en geç 12 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuracak.

TBMM'nin internet sitesinde, Sayıştay Başkanı seçimine ilişkin ilana yer verildi.

Buna göre, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

Aday adayları, en geç 12 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuracak.

Başvuruların sona ermesinin ardından toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.​​​​​​​​​​​​​​

