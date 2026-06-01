  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye, bu yasayla Yunanistan’ı titretecek! “Casus belli” kanunlaşıyor: 12 mile niyetlenenin sonu hezimet olur Yedi Avrupa ülkesi Türkiye'yi reddetti: Kapılar kapandı Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu Ve büyük bomba patladı! Burak Yılmaz, tarih yazdığı takıma teknik direktör olarak geri dönüyor Gece müzeciliği 1 milyonu aştı! 20 müze ve ören yerinde yeni sezon başladı... Koltuğunu kaybeden Özgür Özel, gözünü iyice kararttı! İşte Kılıçdaroğlu’nu mat edecek akılalmaz formülü Şampiyonlar Ligi'nin gelir sıralaması açıklandı! Galatasaray 15 takımı geride bıraktı Karlar eriyince ortaya çıktı! Lifos Dağı’nın zirvesindeki sırlı yapı yeniden göründü Bir ara Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda yola geldi: “Kendimizi kandırmayalım, Ankara her yerde baskın oyuncu, biz ise sadece izliyoruz”
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu
DHA Giriş Tarihi:

Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Son yıllarda kuraklık nedeniyle büyük ölçüde susuz kalan Marmara Gölü, yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

#1
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Manisa’da kayıkların karaya oturduğu, balıkçılığın sona erdiği ve zeminde derin yarıkların oluştuğu Marmara Gölü’nde yıllar sonra umut veren görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaybı nedeniyle büyük ölçüde kurudu.

#3
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altındaki türlerin de aralarında bulunduğu 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık faaliyetleri sona erdi.

#4
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanının bazı bölümleri çiftçiler tarafından tarıma açıldı.

#5
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Arazi paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman kavgaya dönüştü. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

#6
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Manisa'da son dönemde etkili olan yağışlar, Marmara Gölü'nün yeniden su tutmasını sağladı. Yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi de önemli ölçüde yükseldi. 2026 yılı yağış miktarlarının önceki yılların ortalamasının üzerine çıkması ile barajdaki su kotu 242,12 metreye ulaştı. Yaklaşık 920 milyon metreküp su depolanan Demirköprü Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne su aktarımına başlandı. Su salımı ile gölde yeniden su birikmeye başlarken, uzun süredir kuraklık nedeniyle susuz kalan alanlar da yeniden suyla buluştu. Göçmen kuşların bölgeye döndüğü gözlenirken, göldeki ekolojik dengenin yeniden oluşmaya başladığı bildirildi.

#7
Foto - Kayıklar karaya oturmuştu! Marmara Gölü yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Öte yandan Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp suyun Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri aracılığıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden Marmara Gölü'ne ulaştırılmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanması ile Marmara Gölü'nün 2028 yılında tamamen suyla dolmasının hedeflendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"
Dünya

Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Macron, Paris ve diğer kent..
CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar
Gündem

CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar

CHP eski Muş İl Başkanı Veysi Uyanık, parti içindeki kirli para ilişkilerini, delege pazarlıklarını ve rüşvet çarkını belgeleriyle birlikte ..
Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi
Dünya

Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi

Harvard Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Dr. Leen Ezzeddine, üniversite yönetiminin Filistin ve Lübnan'daki insani krize karşı sess..
Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar
Dünya

Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ilerleyişini sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, s..
ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi
Dünya

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerde Tahran’ın son önerisi üzerinde değişiklik yaparak metni geri gönderdiğin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23