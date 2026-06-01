Gündem Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda"
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ekonomi, iklim ve güvenlik politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Financial Times'a konuşan Babis, AB'nin mevcut gidişatını Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecine benzeterek Brüksel yönetiminin Avrupa'yı zayıflattığını savundu.

Avrupa Birliği'ne yönelik eleştiriler bu kez bir üye ülkenin başbakanından geldi. Çekya Başbakanı Andrej Babis, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin izlediği politikaların birlik için ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

ROMA İMPARATORLUĞU BENZETMESİ

Babis, Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, "Avrupa Birliği şu anda muhtemelen Roma İmparatorluğu'nun sonunu getiren yolda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Çek lider, özellikle Brüksel'in ekonomi, iklim ve enerji politikalarının Avrupa'nın rekabet gücünü zayıflattığını savundu.

KARBONSUZLAŞMA POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Babis, Avrupa Birliği'nin karbonsuzlaşma hedeflerini de eleştirerek, uygulanan politikaların sanayi üretimi ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu ileri sürdü.

Avrupa'nın küresel rekabette geriye düştüğünü savunan Babis, birlik içerisinde ekonomik önceliklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ULUSAL EGEMENLİK VURGUSU

Aralık ayında yapılan seçimlerde önemli başarı elde ederek yeniden başbakanlık görevine gelen Babis, ulusal egemenliğin güçlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği politikalarının yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

NATO HEDEFİNE DE ELEŞTİRİ

Babis, Çekya'nın bu yıl NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si seviyesindeki savunma harcaması hedefini yakalayamayabileceğini belirtti.

Bu durumun sorumluluğunu önceki hükümetten devralınan bütçe açığına bağlayan Çek Başbakanı, ekonomik gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

AVRUPA'DA YENİ TARTIŞMA

Babis'in açıklamaları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve Brüksel'in izlediği politikalar konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle son yıllarda artan ekonomik sorunlar, enerji krizi ve güvenlik harcamaları nedeniyle AB içerisinde benzer eleştirilerin daha sık dile getirildiği görülüyor.

