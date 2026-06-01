İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı

İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş sırasında ABD ve siyonist rejim tarafından hedef alınan yer altı füze üslerinde yürüttüğü onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ortaya çıktı.

Uydu görüntülerine göre İran, ülke genelindeki 18 yer altı füze tesisinde bulunan 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açmayı başardı. Görüntülerde çok sayıda buldozer, hafriyat kamyonu ve iş makinesinin yoğun şekilde çalıştığı görüldü.

UZMANLAR: KAPASİTE HIZLA TOPARLANDI

Askeri uzmanlar, ortaya çıkan görüntülerin İran'ın füze altyapısının yalnızca tünel girişlerini hedef alan saldırılarla kalıcı şekilde etkisiz hale getirilemeyeceğini gösterdiğini belirtiyor.

Değerlendirmelere göre İran'ın yer altındaki tesislerinde halen yaklaşık bin füze bulunuyor. Bu nedenle olası bir çatışma durumunda Tahran yönetiminin füze operasyonlarını sürdürme kapasitesini koruduğu ifade ediliyor.

ABD'NİN HESAPLARI TUTMADI

CNN'e konuşan Amerikalı bir yetkili de İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etme hızının istihbarat birimlerinin öngörülerini aştığını söyledi.

Yetkiliye göre İran, savaş sonrası toparlanma sürecinde beklenenden çok daha hızlı hareket ederek birçok kritik tesisi yeniden faal hale getirdi.

KRATERLER KAPATILDI, YOLLAR YENİLENDİ

8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından İran'ın yer altı üslerine yönelik onarım çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Uydu görüntülerinde saldırılar sonucu oluşan kraterlerin büyük bölümünün kapatıldığı, bazı üslerde ulaşım yollarının tamamen yenilendiği ve füze fırlatma noktalarına erişimi sağlayan güzergâhların tekrar kullanıma açıldığı görüldü.

İsfahan yakınlarındaki bir füze üssünde saldırılar sonucu kullanılamaz hale gelen dört tünel girişinin yeniden açıldığı tespit edilirken, Humeyn kenti yakınlarında bulunan başka bir tesiste de iş makinelerinin yoğun şekilde çalıştığı gözlemlendi.

DİPLOMASİ SÜRÜYOR, GERİLİM DEVAM EDİYOR

İran'ın askeri altyapısını yeniden ayağa kaldırdığı bu süreçte, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik temaslar da devam ediyor.

Taraflar zaman zaman anlaşmaya yaklaşıldığı yönünde açıklamalar yaparken, ABD yönetiminden gelen askeri seçeneği yeniden gündeme getiren mesajlar bölgedeki belirsizliği artırıyor.