Sayısal Loto Afyonkarahisar’a çıktı Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar’dan çıktı.

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar’dan çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto’nun 1245. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi çıktı. Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine çıkan Sayısal Loto ikramiyesinin talihlisi 12 milyon 815 bin 149 Türk Lirası’nın sahibi oldu. Dazkırı ilçesinde Mehmet Şentürk’e ait olan Sayısal Loto bayisinden 04-06-17-39-41-42 sayılarını oynayarak ikramiyeyi kazanan talihli ilçede büyük merak uyandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.