Sayın cumhurbaşkanım, yarın çok geç olabilir

İsmail Göktürk / Adana

Bugün güzel ülkemizin can, mal, akıl, nesil ve din emniyeti yani toplumun en temel, en yaşamsal dinamikleri, Yeminli Türkiye düşmanları tarafından yapılan nokta operasyonları sonucu derin bir tehdit altındadır. Nesil emniyetinin ortadan kaldırılmasına yönelik en büyük tehdit her şeyi para ya da madde ile ölçüp biçen, şehvetlerinin esiri sapkın, hedonist, azgın bir güruhtan gelmektedir. Bu paraya, maddeye, dünyaya ve şehvete tapan hazcı güruhun ideal ve amaçları bu milletin tamamını kendilerine benzetmektir.

Bu bağlamda, Türkiye’nin ahlakını, erdemini, iffetini, ar’ını, namusunu, edep ve hayasını, nesep ve nesil emniyetini bozma, yerle yeksan etme, dinamitleme ve köküne kibrit suyu dökme noktasında çok güçlü bir biçimde yemin etmiş olan şeytanın askerleri bir avuç yeminli Türkiye düşmanı hedonistler televizyon dizi ve yarışma programları ile hedeflerini tam 12’den vurmuş, vurmaya ve bu yönde nokta atışlarına da kararlı bir biçimde devam etmektedirler..!

Bir televizyon kanalında sireten insan görünümlü iki ayaklı bir “belhum edal”… “Ben Bilmem Eşim Bilir” diye bir yarışma programı düzenliyor ve sunuculuğunu yapıyor. Bu yarışma programının bir bölümünde… yarışma da rakseden dansöz’e, yarışmaya katılan kadınların eşleri tarafından 90 saniye içerisinde kaç adet para takabileceğinin tahmini istenmiş ve erkek yarışmacılar ringe sırayla çıkarak, dans eden ve ringde kaçmaya çalışan dansözün göğüslerine, iç çamaşırlarına, kalçalarına ve sırtına kahkaha tufanı ve alkış yağmuru altında para yapıştırmaya çalışıyor..!

Aynı yarışmanın bir başka bölümünde ise bayalığın ve müptezelliğin de fevkinde görüntülere tanık olunmuş, yarışmacı eşini gaza getirmek isteyen genç kadın “Beni başkasıyla düşün” ... “Beni başkasıyla düşün, hadi aşkım”... “Beni başkasıyla düşün” şeklinde yarışmacı kocasına tezahürat da bulunarak amigoluk yapıyordu..! Yine aynı yarışma programında sunucu, yarışmacı kadına … eşini nasıl tanıdın diye soruyor, kadın cevap veriyor… “eşim samimi bir kız arkadaşımın nişanlısıydı kandırdım ben kaptım..!” ve bir alkış ve bir kahkaha tufanı daha…!

Milletin, “Nesil Emniyeti”ni ve “Aile Yapısı”nı bozmak için… Big Brother, Kiralık Aşk, Paramparça, Evleneceksen Gel, İlker Ayrık İle 1-0, Ben Bilmem Eşim Bilir, Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kavak Yelleri, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ezel, Kuzey Güney, İffet, Uçurum, Kurtlar Vadisi ve daha pek çok dizilerde şiddet, tecavüz, ensest, gayri meşru beraberliklere meşruiyet kazandırılmaktadır. Aile içi iğrenç, sapkın ilişkiler ve pornografi sınırlarını zorlayan envai türlü çarpıklıklar 36 kısım, tekmili birden, renkli Türkçe, sinemaskop olarak ful-time yayınlanmaktadır..! Bu diziler ve yarışma programları 7 gün 24 saat zihinlere ilmik ilmik enjekte edilmekte modernlik, özgürlük ve çağdaşlık adı altında hastalıklı kafalar tarafından normalize edilmektedir. Bu operasyonlarda da “Türkiye Laboratuvar Türk Milleti Denek” olarak kullanılmaktadır. Bu noktada toplumun tercih ve yaşantısına, istek ve taleplerine baktığımızda plan, strateji ve hedefleri önceden tasarlanarak uygulamaya konulan bu operasyonun ne yazık ki başarıyla sürdürüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz! Bu derin operasyonlar öncelikli olarak Türk Aile yapısını kendisine hedef olarak seçmiş ve nokta atışlarıyla da bu kutsal yapıyı derin bir biçimde çürütmüştür.

Yerleşik ahlaki, imani ve manevi paradigmaların yerle yeksan olarak, radikal bir değişime uğraması, yerine batının sapkın yaşam anlayış, felsefe ve hayat tarzlarının ikame edilmesi, ahlak, erdem, namus, iffet, edep ve evlilik kurumunun geri kalmış milletlerin arkaik değerleri ya da eski zaman alışkanlıkları olarak kabul edilmeye başlanılmıştır. Bu nokta da boşanmaların çığ gibi büyüyerek (TÜİK 2018 Yılı - 142 bin aile boşandı) nesil emniyetini tsunami gibi vurması ve vurmaya artarak devam etmesi, her şeyin madde boyutunun ön plana çıkartılması, insanların sadece nefsi, şehevi arzularının esiri olup hayvanlar gibi hodgamca, hodbince ve hedonistce yaşayarak Türkiye’yi sapkın “Pompei Şehri”ne döndürmüşlerdir.

Şimdi milletçe sizden öncelikli olarak… “AB’ye tam üyelik müzâkerelerine geçişi etkileyebileceği” sâikıyla, ilk başbakanlığınız döneminde sizin tarafınızdan önce meclis komisyonunda görüşmeleri durdurulan “ZİNAYI YASAKLAMA ÇALIŞMALARI” ardından yine sizin talimatınızla 26 Eylül 2004’te yasalaşarak, 12 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve bu ülke de “ZİNA SUÇ KAPSAMI DIŞINA ÇEKİLMİŞTİR”. Şimdi bu yasanın iptali ve hemen arkasından da yeniden… “ZİNA FİİLİNİN KEBAİR SUÇLAR KAPSAM ALANINA” dahlinin gereğini acilen yapmalısınız. Ve sonra… yerle yeksan edilmeye çalışılan “NESİL EMNİYETİ’nin yeniden ihyası için… YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN acil ve KALICI müdahale de bulunursunuz. Bekliyoruz sayın Cumhurbaşkanım…