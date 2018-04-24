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"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden bir açıklama yaptı.

24 Nisan 2018 Salı 16:35
"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim”

Garo Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin seçim gündeminde olduğunu belirterek, herkesin 24 Haziran seçimlerini konuştuğunu belirtti.

TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunduğunu, 1915 olaylarının Meclis'e taşınmasını istediğini vurgulayan Paylan, bu meselenin Meclis'te konuşulup adının konulması gerektiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç yıldır bir taziye mesajı ile 24 Nisan'ı karşıladığına değinen ve Erdoğan'ın mesajından bazı bölümler okuyan Paylan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten cesur bir adım. Gerçekten acımı rahatlatan bir açıklama olarak değerlendiriyorum." dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:35
  1. Garo Paylan
  2. HDP
  3. TBMM
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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