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Tarım Sayıları her geçen gün artan domuz sürüleri çiftçileri korkuttu
Tarım

Sayıları her geçen gün artan domuz sürüleri çiftçileri korkuttu

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Sayıları her geçen gün artan domuz sürüleri çiftçileri korkuttu

Türkiye genelinde sayıları her geçen gün hızla artan domuz sürüleri özellikle çiftçileri endişelendiriyor. Son olarak Tunceli'de dron kamerasıyla görüntülenen domuz sürüsünün daha da çoğalarak tarım arazilerine ve bahçelere zarar vermesinden korkuluyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde domuz sürüsü, dron ile görüntülendi. Köyde bir vatandaş tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, yaban domuzlarının bölgedeki hareketliliği gözler önüne serildi. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler ise domuz sürülerinin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

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