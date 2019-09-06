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Sayıları giderek yükseliyor... Eserine iyi bak CHP!

Çocukları CHP'nin ortağı HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki mücadeleleri büyüyerek devam ediyor. Oğlunun 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaybolduğunu belirten Aysel Koyun ile birlikte, bekleyişini sürdüren anne sayısı 11'e yükseldi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:54
Sayıları giderek yükseliyor... Eserine iyi bak CHP!

Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.

Çocuklarının geri gelmesi için mücadele eden ailelere yenisi eklendi. Anne Aysel Koyun, oğlu Neşat Koyun'un 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaçırıldığını söyleyerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde eyleme katıldı.

Ailelerine yiyecek getiriyorlar

HDP binasının önünde eylem yapan aileler her geçen artarken, onlara destek de büyüyerek devam ediyor. Bölgede yaşayan halk olmak üzere çok sayıda kişi, ailelere yiyecek ve içecek getiriyor.

"Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da"

Diyarbakır'da HDP binası önünde başlatılan eyleme, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş da katıldı. Acılı baba HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.

Evlat nöbeti büyüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önü aileler ve destekçileriyle doldu taştı. Evlat nöbetine katılan Meryem Savur oğlu Fırat için, Sebiha Balta da oğlu Arafat için eyleme başladı.

Derneklerin maskesi düştü

Gezi olaylarından bu yana her türlü protesto eyleminde meydanlara inen kadın derneklerinin bazıları, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan anneleri görmezden geldi. PKK'ya en net karşı duruşu sergileyen anneleri sahipsiz bırakan bazı dernekler, "Alanımız olmadığı için görüş veremiyoruz" demekle yetindi.

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:54
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Pervin Buldan
  4. PKK
  5. CHP

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