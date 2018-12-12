'Sayıları çok azaldı' dedi ve ekledi: Hiçbiri kalmayacak

Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan ABD Başkanı Donal Trump, DAEŞ'le ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

ABD yönetiminin farklı unsurlarından DAEŞ'le mücadeleye ve Suriye'de ne kadar DAEŞ mensubu kaldığına ilişkin farklı açıklamalar gelirken, Trump'ın yaptığı yeni açıklama dikkat çekti.

Terör örgütü DAEŞ'in bu bölgede yaşayan herkese karşı çok kötü işler yaptığını anlatan Trump, "ülkesinin bu örgüte karşı başından itibaren kararlı bir şekilde mücadele verdiğini" ifade etti.

'30 gün içinde hiçbiri kalmayacak'

Trump'ın, "DAEŞ'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DAEŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

DAEŞ'in zarar verdiği dini ve etnik azınlıklara ABD'nin destek olmaya devam edeceğini kaydeden Trump, daha sonra kameralar önünde söz konusu yasaya imzasını attı.