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Sayıları 300'ü geçti! Yerleşim yerleri tehdit altında

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar ilçesi bölgesinde 2017 yılına kadar 300, geçen yıl 9, bu yıl da 11 obruk meydana geldiğini açıkladı. Arık, yeraltı su seviyesinin düşmesinin de obruk oluşumunu hızlandırdığını belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:45
Sayıları 300'ü geçti! Yerleşim yerleri tehdit altında

Türkiye’nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar’da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, tehdit oluşturuyor. Son dönemlerde, özellikle mısır ve yonca ekili alanlarda, çiftçiler hasat yaparken obruk oluşması, bölge halkını da tedirgin ediyor. Obruk oluşumunun artması üzerine Jeoloji Mühendisleri Odası ve AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar ilçesi ile çevresinde obruk oluşumuna neden olan jeolojik yapının olduğunu belirtti.

‘ENDİŞELENDİRMESİNİN NEDENİ, YERLEŞİM ALANLARINDA OLUŞMASI’

Daha önce dağlık bölgelerde oluşan obrukların, son dönemlerde yerleşim alanlarında meydana gelmesinin, endişeyi artırdığını kaydeden Prof. Dr. Arık, "Bölge, bu yıl her zamankinden daha az yağış aldı. Şu an da içinde bulunduğumuz mısır tarlasında olduğu gibi yol boyu sürekli olarak mısır, yonca gibi çok su tüketen bitkilerin üretildiğini görüyoruz. Bütün bölgede obruk oluşumuna müsait bir yapı var. Bunun içerisinde suyla karşılaştığı zaman eriyebilir bir katman var. Bu suyla karşılaştığı zaman oluşan küçük boşluklar zaman içerisinde büyüyor. Üstteki tabaka bir süre sonra ağırlığını taşımayarak aniden çöküyor. Aslında bir karstik şekil, doğal jeolojik bir olay. Günümüzde bizi daha fazla endişelendirmesinin nedeni giderek yerleşim alanlarında oluşması ve tarımsal alanlara yaklaşmış olması" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:45
  1. Konya
  2. Karapına
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  4. Obruklar
  5. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası
  6. Prof. Dr. Fetullah Arık
  7. Açıklama
  8. doğa olayı
  9. Obruk oluşumu
  10. halk tedirgin

YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak17 dk önce
    bu konu yıllar önce haber yapılarak yetkililer uyarıldı.açın eski haberleri bu konuyla ilgili haberlere bakın.alınan önlem varmı.yok.neden çünkü olay henüz "afet" boyutuna ulaşmadı.iş işten geçtikten sonra ah vah yaparak tedbir alırız.işe yarar mı,tabiki hayır!!!
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