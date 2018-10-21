Sayıları 10 oldu! Suudilere destek büyüyor

Moritanya ve Kuveyt'ten, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından alınan kararlara destek açıklamaları geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Kral Selman'ın aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını, bunun Suudi Arabistan'ın hukuka olan saygısını yansıttığını bildirdi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kaşıkçı olayında şeffaf soruşturma ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Kralı Selman tarafından alınan kararlar takdir edildi.

Novakşot yönetiminin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, suça karışanların yargılanması için Suudi Arabistan'ın yargısına, gücüne ve iradesine inandığı vurgulandı.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Umman, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.