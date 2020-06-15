Sayı 10'a yükseldi! HDP'nin provokatif yürüyüş çağrısı nedeniyle Bursa'da da kısıtlama ilan edildi

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi ayağı HDP'nin provokatif yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi.

9 kentin ardından Bursa Valiliği de harekete geçti

HDP’li isimlerin vekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla parti tarafından planlanan provokatif yürüyüşler 9 ilin ardından Bursa'da da yasaklandı. Kentte 14-20 Haziran arasında giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı.

HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" adı altında halkı kin ve nefrete yönlendiren provokatif çağrının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini de göz önüne alan Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Adana valilikleri şehirlere girişleri kısıtladı. Bir kısıtlama kararı da Bursa Valiliği'nden geldi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Demokratik Mücadele Programı' adı altında planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak; planlanan bu eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 4.000 den fazlasının vefat etmesine sebep olan KORONAVİRÜS salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden Anayasamızın 34. Maddesindeki 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak,millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir' hükmü gereğince,2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17.maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.