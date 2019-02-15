Saygılı, Kırıkkale’yi geleceği taşıyacak projeleri tanıttı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale’yi geleceğe taşıyacak projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de özel bir düğün salonunda gerçekleşen proje tanırım toplantısına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’in konuşmasının ardından sinevizyon gösterisinde projelerini tanıtan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Yeniden aday olarak karşınızdayım. Sizlere hizmetkar olmaktan tırnak ucu kadar bir amacım gayem varsa Allah bana nasip etmesin” dedi.

Kırıkkale Belediyesinin kaynakları yapacak pek çok hizmete maalesef yeterli olmadığını ifade eden Saygılı, Makine Kimya arazilerinin içerisinde Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezinin yapılacağını bildirdi.

"Türkiye’deki bütün mühimmat depolarının tamamı Kırıkkale’de toplanacak”

Jandarma Komutanlığının bir tesisini ya da yatırımını Kırıkkale’ye gelmesiyle ilgili olarak uğraşılan bir projenin olduğunu belirten Saygılı, “Kırıkkale vatansever bir şehirdir. Kırıkkale ucuz bir şehirdir. Kırıkkale’nin insanı kesinlikle ve kesinlikle Anadolu’dur; saftır, temizdir, güvenilirdir, hiç kimseye kazık atmaz. İçişleri Bakanımızın da başta olmak üzere dediler ki ’bize büyük bir arazi lazım 10 ile 15 bin dönüm arasında’. Bir araştırma sonucunda Karacalı’dan, Ulaş’a kadar olan kısımda yaklaşık 15 bin dönüme yakın bir araziyi bulduk. Tüm Türkiye’deki jandarma komutanlığının mühimmat depolarının tamamı Kırıkkale’de toplanacak, bu bir alay seviyesindedir. Bu yatırım artık bitti. Kırıkkalemize şehrimize artık hayırlı olsun” dedi.

“Millet Bahçesi 200 günlük programın içine alındı”

Büyük Millet Bahçesi projesinin devletin ve hükumetin taahhüdünün altında olduğunu ifade eden Saygılı, "Celal Bayar Parkı’nın üstünde ada diye tabir ettiğimiz bir alanımız var. Burası artık Kırıkkalemizin Millet Bahçesi 200 günlük programın içine alındı” şekliden konuştu.

Kırıkkale’ye Kültür Merkezinin yapılacağını kaydeden Saygılı, şöyle devam etti:

“Kırıkkalemizin bir kültür merkezi maalesef bu manada büyük bir sıkıntımız var. Kültür merkezimiz ile çalışmalarımız devam ediyordu ve nihai sonuçlandı. Eski valilik olan yer. Şu anda otopark olarak kullanılıyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki hemen yanındaki alana zeminine alt katına otopark yapmak kaydıyla iki kat olacak muhtemelen altı komple otopark üstü de Kongre ve Kültür Merkezi olacak. Bu da yatırım programımızın içerisine girdi.”

“Mezarlık projesi”

“En çok Kırıkkale’de benden en çok istenen mezarlık. Buradaki Yenimahalle mezarlıklarımız doldu. Yuva’da bir mezarlığımız var. Fakat Yuva’daki mezarlığa gitmek istemiyorlar. O yüzden acilen bizim yeni bir mezarlık yerine ihtiyacımız var. Hemen çevre yolunun kenarındaki 70 dönümlük alanı ormandan tahsis aldık mezarlık yapmak üzere projemiz her şeyimiz hazır hızlı trenin yapılmasını bekliyoruz. Şehrimizin modern yeni bir mezarlığı ora da olacak.”

“Yeni sanayi sitesi için çalışmalar başladı”

“Şehrimizin merkezinde bir sanayi çarşımız var. Burası şehrimizin tam orta yerinde kaldı. Sanayici kardeşlerimiz mevut durumlarından çok rahatsız. Dışarıdan vatandaşlarımızda rahatsız. Allah izin verirse inşallah odamızla birlikte kooperatifimizde kuruldu. Türkiye’deki 11 vilayetimizin içine girdi. Yeni Sanayi Sitemizde kısa bir zaman da ümit ediyoruz. Halkımızın Sanayicilerimizin hizmetine sunulacak. Çoruh Özü Projesi, Bilim ve Deney Merkezi, Peyzaj çalışmaları, Kent ormanı yeni mesire alanı projesi, Çelbor mevki mesire alanı projesi, otobüs Durakları Projesi, Yeni Pazar yerleri ve spor alanları projesi, Köprülü Kavşak Projesi, Durak projesi, Alparslan Türkeş Yolu Bisiklet Yolu Projesi, Millet Caddesi düzenleme projesi, Mahalle Konakları projesi, Ozanlar müzesi projesi, Silah müzesi projesi, Bağlarbaşı revizyon projesi ve mücavir alan genişlemesi."

5 yıl boyunca imkanlar doğrultusunda hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Saygılı, sinevizyon gösterisinde son 5 yıldır yaptığı faaliyet projelerinden bahsetti.