Saygı dizisi gerçek oldu! Nejat İşler'den olay

Son olarak Saygı dizisinde rol alan Nejat İşler, Asmalımescit'te kavgaya karıştı. İşler, yanındaki bir kadına saygısızlık yaptığını iddia ettiği bir adama uçarak yumruk attı.

tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, Nejat İşler'in, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlenince kavga çıktı. Ünlü aktör, kız arkadaşını rahatsız eden adama uçarak yumruk attı.

Daha sonra adamı yere düşürerek yumruklamaya devam eden İşler’i araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. İşler'in arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.