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Dünya Say'dan soykırım tepkisi
Dünya

Say'dan soykırım tepkisi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:32:00 -
Say'dan soykırım tepkisi

Münübe Yılmaz

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine sert tepki gösterdi. Biden'in 1915 olayları hakkında 'soykırım' ifadesini kullanmasına Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘bol ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" sözlerini sarfeden Say, "12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a “gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları” teklifinde bulundu fakat Ermenistan yanaşmadı" dedi. "Tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. Hala tek bir adım bile atılmış değildir "diyen Say, Batının taraf tutmacılığı ve Türk milletindeki etik savunmanın zayıf olmasını gerçeğin ortaya çıkmasında bir engel olarak gördüğünü kaydetti.

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