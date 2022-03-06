Sayan: Doğru zamanda ve modelle 5G’ye geçebilmek için çalışıyoruz

GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Sayan, bu yılki GSMA’da metaverse teknolojileri, 5G, yapay zeka ve akıllı telefonların ön plana çıktığını dile getirdi. Sayan, “Türkiye direkt 4,5G’ye geçti. Şu anda fuarda gördüğümüzde teknolojinin 5,5G’ye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ardından da 6G. 6G’ye göre de konsept çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle enerji fiyatlarının tüm dünyada artması haberleşme şebekelerinde sarfiyata neden oluyor. Bunun önüne geçmek için operatörlerin, enerji noktasında kendi kendilerine yetecek projeler geliştirdikleri, enerji sarfiyatı düşük ürünleri kullanıma sunduklarını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Faaliyetler sürüyor

Sayan, 5G’nin birkaç sacayağı olduğunu belirterek, 5G’ye geçişte bu teknolojiye uyumlu telefonların belli bir oranının kullanılıyor olabilmesi gerektiğini, operatörlerin 5G’de verecekleri hizmetlerin ortaya çıkması ve finansal modelleme yapılması gerektiğini ifade etti. Bu teknolojiye geçişte dünyanın ticari modellemede arayış içinde olduğuna işaret eden Sayan, “Vatandaşlarımız ve ülkemiz için doğru zamanda, doğru modelle 5G’ye geçebilmek için çalışıyoruz. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ülkemizde birçok noktada BTK’nin de yer aldığı denemeler yapılıyor. Ticari olarak 5G şebekesinin sunumuyla ilgili operatörler ile çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.