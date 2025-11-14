Saya saya bitirmedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

yeniakit.com.tr

Kendi kitabının reklamını yapmaya çalışan kemalist Yılmaz Özdil, Sözcü’nün ek olarak verdiği dergide, Mustafa Kemal’in devasa mal varlığını açıkladı. Gazi’nin tüm servetini hazineye devrettiğini söyleyerek öven Özdil, “Memleket yanmış yıkılmıştı…” sözleriyle Türkiye’nin o dönemki halini özetlerken, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliğe, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalara, traktörlerden otomobil ve kamyonlara kadar sahip olduğu her şeyi anlattı.

Özdil’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Memleket yanmış yıkılmıştı... Para çok kıymetli, toprak sudan ucuzdu. 1924 yılından itibaren Ankara’da üzerinde adeta ot bitmeyen arazileri satın alarak Orman Çiftliği’ni kurmuştu. Yalova çiftliğini, Silifke çiftliğini, Tarsus çiftliğini, Dörtyol çiftliğini kurmuştu.

582 dönüm meyve bahçesi 700 dönüm ağaç fidanlığı 400 dönüm asma çubuğu fidanlığı 22 dönüm bağ, 220 dönüm zeytinlik 375 dönüm portakal bahçesi 15 dönüm kuşkonmaz tarlası 148 dönüm ziraata elverişli tarla 100 dönüm park 3 bin dönüm orman oluşturmuştu.

45 ikametgah binası yedi ağıl, sekiz ahır altı mandıra, yedi ambar dört samanlık, altı hangar

dört lokanta, iki fırın inşa ettirmişti.

Malt fabrikası, buz fabrikası, soda fabrikası, gazoz fabrikası, ziraat aletleri fabrikası, iki pastörize süt fabrikası, bir yağmur fabrikası, peynir fabrikası, bira fabrikası, şarap fabrikası, un değirmeni ve 19 sanayi tesisini hayata geçirmişti.

İki tavuk çiftliği, üç koyun ağılı, üç mandıra, 13 bin 100 koyun, 443 sığır, 69 binek ve koşum atı, 2 bin 450 tavuk, 16 traktör, 13 biçerdöver, deniz motoru, beş kamyon, iki otomobil ve telefon santralı vardı.

Bu çiftliklerden elde edilen tüm geliri, tek kuruşuna bile dokunulmadan, yine çiftliklerin geliştirilmesine harcıyordu.

İş Bankası’ndaki hisse senetlerinden alınan temettü ve mevduat faizlerini de, yeni araziler satın alıp büyütmek için çiftliklere aktarıyordu.

Hepsini devlete bağışladı.