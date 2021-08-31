Savunmaya Ay Yıldızlı karargâh

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni’nde konuştu. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930’lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. Bu müşterek merkezden hem yatırım, hem harcamalar, hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki, bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız, ay yıldız projesi yakışır dedik ve inşallah bugün de bu temeli atıyoruz.

2023 yılında hazır olacak

“Amacımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi açmaktır. Savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay’ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız.”

Konuşmasında Türkiye’nin tarihi geçmişine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

Osmanlı, cumhuriyete devretti

“Malazgirt’te her yıl iştirak ettiğimiz törenlerde yaşadığımız atmosfer bu zaferin nasıl zorluklarla kazanıldığını tekrar tekrar hatırlatıyor. Milletimiz kadim çağlardan beri Anadolu’da mevcudiyet göstermiştir. Kimi takvimlerde ağustos ayı Alparslan ayı olarak geçmektedir. Bu büyük zaferden birkaç yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti önce İznik sonra Konya başkentli olarak kuruldu. Özellikle Haçlı seferlerinde çok büyük mücadeleler vermiş ve misyonunu Osmanlı’ya devrederek tarih sahnesinden çekilmiştir. Burada çınarları unutmayalım. Tabii ki çamları da unutmayacağız. Sonbaharda yaprakları dökülüyor ama bunları biz takviyelerle çok daha farklı hale getirebiliriz. Osmanlı geride silinmez izler bırakarak tarihteki yerini cumhuriyetimize devretmiştir.”

Kapımızda sıraya girecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çorlu’da iştirak ettiğimiz taarruzi İHA’mızın teslim töreninde de izah ettim. Gazi Mustafa Kemal’in geniş vizyonuyla başlatılan çok sayıda projenin önüne kifayetsiz zihniyetlerle kesilmiştir. Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu, gerektiği kadar cephanemiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemiz açısından da hayırlı olmuştur. Ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Kıytırık bir terör örgütü karşısında eli kolu bağlı hale düşmesine neden olanlar tarih önünde hesap verecektir. Telsizimiz yoktu, ABD telsizlerimize el koydu. Askerimiz telsizimiz olmadığı için susturma tekniği ile savaştı. Şimdi İHA’mız var, SİHA’mız var, TİHA’mız da var. Savunma sanayinde artık ihracata başladık. Artık ‘Ne alırsın?’ diyeceğiz. Her şeyi kendimiz üretir hale geldik.”

Bölmeye kimsenin gücü yetmez

“Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti, “Maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en alçak tezahürü olan FETÖ’nün başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli-açık desteklerdir. Ben FETÖ’ye de sesleniyorum: Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. 15 Temmuz şanlı direnişi ile bu toprakların ancak aynı şekilde elde edebileceğini cümle aleme tekrar ilan ettik. 15 Temmuz öncesindeki ve sonrasındaki tüm terör saldırılarıyla son istiklal harbimizin sembolüdür. Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Yapmamız gereken istikrar ve güven ikliminin sürmesini sağlamaktır. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Dünyanın her yerinde, özellikle de bölgemizde nerede bir acı varsa, gerisinde parçalanmış bir millet, düşman edilmiş bir toplum, bütünlüğünü kaybetmiş bir yapı vardır.”

İşte size Türk ordusunun damarı

Daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında ise, şunları dile getirdi: “Askeri eğitimi üniversitede tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladık. Bu reformu yaptığımızda birileri ‘Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz’ diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesi artık çok daha donanımlı çok daha kabiliyetli bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz.”

