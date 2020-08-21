Savunmanın devleri Türk şirketleriyle buluşacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100'de yer alan dev savunma şirketleri, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde Türk şirketleriyle buluşacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Leonardo, Rolls-Royce, Korea Aerospace Industries (KAI), Diehl, Patria gibi savunma ve havacılıkta dünyanın önde gelen şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), Avrupa Komisyonu (EC), EEN'in partnerlerinden Ankara Sanayi Odası ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde düzenlenen ICDDA'nın 5'incisinde Ankara'da Türk KOBİ'leriyle bir araya gelecek.

Sektörün dinamik ortamında, doğru kişilerle tanışılarak, yeni iş birliklerinin başlatılması özelliğiyle tüm dünyada ana yükleniciler tarafından ilgi gösterilen ICDDA, 13-15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Defense News Top 100 listesinde yer alan pek çok firma ICDDA 2020'ye katılım teyidi verdi. Ayrıca aynı listede bulunan Türk savunma sanayisi şirketleri ASELSAN, BMC, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de ICDDA etkinliğinde yerini alacak.

- Türkiye'de sektörün ilk hibrit etkinliği

Bu yıl hem yüz yüze hem de sanal ortamda ikili iş görüşmeleriyle gerçekleştirilecek ICDDA, bu formatıyla savunma, havacılık ve uzay sektörünün Türkiye'deki ilk hibrit etkinliği olacak.

Zengin konu içeriğiyle düzenlenecek etkinlikte, sivil havacılık, kara-deniz-hava sistemleri, anayurt güvenliği teknolojileri ve tedarik zincirinin geliştirilmesi gibi konularda, deneyimli moderatörler eşliğinde paneller düzenlenecek.

Paneller, birçok ülkenin Türkiye'deki askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile yurt içi ve yurt dışından firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliğe yüz yüze katılım sağlayamayan yurt dışı katılımcılar da sanal ortamda panellere katkı sağlayacak. Panellerde, sektörle ilgili yenilikler ele alınacak, karşılaşılan problemler ve çözümleri tartışılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen ancak salgın sebebiyle uçuşları konusunda sıkıntı yaşayabilecek satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri, Sanal Eşleştirme ve B2B Toplantı Platformu sayesinde ICDDA katılımcılarıyla önceden randevulaşarak dijital toplantılar organize edebilecek.

Böylece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyahat edemeyen yurt dışı firma ve kurumların satın alma ve tedarik zinciri yetkililerinin de ICDDA'ya katılmaları sağlanarak, iş birliği ve ihracat çalışmalarına beklenenin daha üzerinde bir katkı sağlanacak.

ICDDA'ya yüz yüze katılacak firma ve kurumların yetkilileri, paydaşlar ve yabancı misafirler için Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülen tüm tedbirler alınarak, sağlıklı ve verimli bir etkinlik geçirilmesi adına çalışmalar hızla devam ediyor.

Dördüncüsü 23-25 Ekim 2018'de düzenlenen ve 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı ICDDA'ya, 60 ülkeden 260 firma ve kurum katılmış, 5 bin 700 kayıtlı ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.