Savunmaları çöktü...'Fuat Avni' arşivi çıktı

Olay tarihinde Orgeneral Yaşar Güler'in koruma ekibinde yer alan sanık eski yüzbaşı Fatih Ekici'nin dijital verilerindeki incelemede, Gülen'in talimatlarının yanı sıra örgütün sosyal medyada kara propagandasını yapan "Fuat Avni" isimli kullanıcının mesajları bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin "çatı davasının" sanıklarının iş yerleri ve evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi.

YALANLARINI DELİLLER ÇÜRÜTTÜ

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde FETÖ ile bağlantıları bulunmadığını iddia eden bazı darbe sanıklarının örgütle ilişkisini ortaya koyan çok sayıda delile ulaşıldı.

Tespit edilen deliller arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları, sözde vaaz videoları ve fotoğrafları da yer aldı.

FUAT AVNİ ARŞİVİ ÇIKTI

Olay tarihinde Orgeneral Yaşar Güler'in koruma ekibinde yer alan sanık eski yüzbaşı Fatih Ekici'nin dijital verilerindeki incelemede, Gülen'in talimatlarının yanı sıra örgütün sosyal medyada kara propagandasını yapan "Fuat Avni" isimli kullanıcının mesajları bulundu.

Bilirkişi raporundan, "Fuat Avni isimli Twitter kullanıcısını, sanık Fatih Ekici'nin takip ettiği, takip etmek dışında da 17/25 Aralık olaylarından sonra dahi Fuat Avni isimli kullanıcı tarafından devlet ve hükümet aleyhine yapılan paylaşımları not olarak Word sayfası halinde sakladığı değerlendirilmektedir" tespiti yapıldı.

Sanık Ekici'nin dijital verileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli belgeler de bulundu.