Savunmada yerli, teknolojide yerli! ASELSAN duyurdu: Türk yapay zeka geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde dev projelere imza atan ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi geldi. ChatGPT'ye rakip olacak Türk yapay zeka projesini açıklayan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, "ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "savunma sanayinde" tam bağımsızlık paralosı ile yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan Türk savunma sanayisisinin lider firmalarından ASELSAN'dan tarihi yapay zeka hamlesi geldi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nde yerli ve milli yapay zeka teknolojisinin müjdesi verildi.

CHATGPT'YE RAKİP

Söz konusu zirvede açıklamalarda bulunan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, konuşmasında, ihracatta çok daha iddialı olacaklarını, büyük ölçekli projeler ve yüksek katma değerli işlere daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

"YAPAY ZEKADA İDDİALİ OYUNCU OLACAĞIZ"

Dijital dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bir yapay zeka çağı yaşandığını dile getiren Yücel, "Bütün savunma sanayisi kuruluşlarımız bunun farkında. Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef." ifadelerini kullandı.



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"YAPAY ZEKAYI SÜRECİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

"Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor." diyen Yücel, "Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat." dedi.

ASEL GPT PROJESİ

"Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. diyen Yücel, ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu tür kalıcı projelerle sektörümüze yön vermeye çalışıyoruz. Otonom teknolojiler önemli alanlarımız. Kuantum laboratuvarımız bulunuyor. Paydaşlarımızla önemli başarılara imza atacağız." şeklinde konuştu.

HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Aynı zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma sanayisinin bütünsel olarak sanayileşme ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, savunma sanayisinin özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkenin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE AKTÖR KONUMUNA GELDİK"

Sözlerine devam eden Görgün, "Bugün savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla teslim edilmektedir. Ülkemiz savunma sanayisinde artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir." dedi.

"SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK"

En büyük hedeflerinin savunma sanayisinde "tam bağımsız Türkiye" olduğunu vurgulayan Görgün, "Geniş ekosistemiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisinde en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz." diyen Görgün, "Küresel güç dengesinin önemli unsurlarından biri olan Türkiye, her zaman barış ve işbirliğinden yanadır. Başkanlık olarak, Türk savunma sanayisinin son 20 senede kazandığı yetenek ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştirerek ilerletmeyi amaçlıyoruz."ifadelerini kullandı.

"Bizler dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için bir seferlik değil, ömürlük ilişkiler kurmak istiyoruz" diyen Görgün, "Dost ülkeler ile kurulan ekonomik ilişkilerin Türkiye imajını da olumlu yönde desteklediğini düşünüyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece önümüzdeki 10 yıl içerisinde savunma sanayisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.