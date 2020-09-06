Savunmada NATO'ya yeni ihracat

Merkezin stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli’nin yeni versiyonu kapsayan üçüncü proje için imzalar atıldı. 31 Aralık 2018’de tamamlanacak proje çerçevesinde STM ThinkTech tarafından 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak model üzerine çalışılacak. Elastikiyet Karar Destek Modeli’yle büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların sonuçları analiz edilebiliyor. Ayrıca şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve riskler değerlendirilebiliyor.