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Savunmada ihracatın adresi Pakistan

Türkiye adına Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firmanın yer aldığı, Pakistan’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri’nde Türk savunma sanayisi ürünleri büyük ilgi gördü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:12
Savunmada ihracatın adresi Pakistan

Türk savunma sanayisi ürünleri, Pakistan’da düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri’nde büyük ilgi gördü. Fuarda, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma yer alıyor. Pakistan’ın Karaçi kentinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin konuşmasının ardından kapılarını açtı.

Fuara, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyon katılıyor. Bu yıl Pakistan’a MİLGEM ve Atak helikopterinin ihracatına yönelik sözleşmelere imza atan Türk savunma sanayisi, bölgenin en önemli fuarları arasında yer alan IDEAS’a güçlü bir katılım gösteriyor.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen IDEAS Fuarı sırasında Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve bölgeye yakın Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker de çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi de açılış töreni sonrasında Türk savunma sanayisi firmalarının stantlarını ziyaret etti. Alvi’ye, TUSAŞ standında T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin maketi hediye edildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:12
  1. Türk savunma sanayisi ürünleri
  2. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği
  5. Pakistan
  6. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı
  7. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  8. MİLGEM
  9. Atak helikopteri
  10. Türk savunma sanayisi
  11. IDEAS
  12. Pakistan Silahlı Kuvvetleri
  13. IDEAS Fuarı
  14. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere
  15. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker
  16. TUSAŞ
  17. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri

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