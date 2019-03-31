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Savunmada çağ atlatacak projeler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye’ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz” dedi.

31 Mart 2019 Pazar 11:29
Savunmada çağ atlatacak projeler

Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye’ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz” dedi.

Savunma sanayinin, yüksek düzeyde kalite ve üretim standartları gerektiren ileri teknolojilerin kullanıldığı rekabetçi bir sektör olduğunu vurgulayan Demir, şu mesajları verdi:

-Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımından dolayı MFK’ya teşekkür ediyoruz, çünkü artık yolu açtı. Türkiye’nin hassas imalat teknoloji konusunda atacağı adımla diğer firmaları da sürükleyecek. Buraya yatırım yapmak isteyen şirketleri de buraya çekmiş olacak.

-Tedarik projeleriyle sektöre yön veren Başkanlığımız, stratejileri belirleme ve yönlendirme noktasında yayınladığı 2017-2021 Stratejik Planı ve 2018-2022 Sektörel Strateji Dokümanı’nda belirtilen esaslar doğrultusunda sektörü desteklemektedir.

-Sanayileşme Portalı ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) programıyla, mükerrer yatırımların önlenmesi, yerli firma imkan ve faaliyetlerinden azami ölçüde faydalanılması ile sanayinin lig atlaması konusundaki çalışmalar devam ediyor.

-Sanayileşme Portalına kayıtlı firmalar EYDEP Programı kapsamında yerinde ziyaret edildi. Bu kapsamda 200’den fazla firma değerlendirmeden geçti.

Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Gültekin Asiltürk de geçen yıl tahsisi gerçekleştirilen 24 bin 500 metrekare arazide ilk etap inşaatını tamamlayan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikası temsilcilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:29
  1. Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)
  2. Makine Freze Kalıp (MFK)
  3. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  4. Savunma sanayi
  5. Sanayileşme Portalı ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP)
  6. Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Gültekin Asiltürk

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