Savunma ve havacılıkta Türkiye’nin imajı güçleniyor

Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’21” etkinliğinin açılışında, savunma ürünleri ihracatının çok yönlü nitelik taşıdığını ve sadece ticari bir konu olmadığını söyledi.

“Ürünlerimizin sahada gösterdiği başarı Türkiye algısını değiştirmiş durumda. Türkiye’nin bir küresel güç olarak algılanması yönünde önemli bir değişiklik oluştu” diyen Demir, güvenlik güçlerinin kahramanlığıyla kullanılan ileri teknolojilerin birleşmesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi. Demir, “Türkiye imajı diğer ülkeler nezdinde değişti. Artık güçlü, teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu. Bu imajla beraber Türkiye’nin masadaki duruşu ve algısı değişti. Çok sayıda yabancı ülke artık Türkiye’ye başka bir gözle baktıklarını ifade eder oldular” değerlendirmesinde bulundu.

Özel strateji

Sektördeki gelişmelerin Türk ürünü ve Türkiye’nin teknoloji yetkinlik algısını da değiştirdiğini ifade eden Demir, bu alandaki ürünlerin başarısının diğer ürünlerde de “Türk teknolojisi ise daha dikkatli bakmak lazım” gibi bir yaklaşımı ortaya çıkardığını belirtti.

Demir, savunma sanayisi yanında sivil havacılık alanına yönelik özel stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.