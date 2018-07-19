Savunma ve havacılıkta Meksika’nın kapısı aralandı
Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin bir dizi alanda Meksika’da iş yapmasına kapı aralandı.19 Temmuz 2018 Perşembe 10:48
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile Meksika Havacılık Sanayi Federasyonu (FEMIA) arasında Farnborough Airshow 2018 fuarında iyi niyet sözleşmesi imzalandı. OSSA Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ ve FEMIA Genel Müdürü Luis Gerardo Lizcano tarafından imzalanan sözleşmeyle, döküm, makine imalat, sac şekillendirme, titanyum ve nikel dövme, özel proses, ısıl işlem, kaplama, montaj, kompozit ve hammaddede Meksika’nın ihtiyaçları doğrultusunda işbirliğine gidilecek.
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