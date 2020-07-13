Savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, savunma ve havacılık şirketlerinin hisse senedi piyasalarındaki ilk yarı performansı yatırımcılarını üzdü. Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketi hisse senedi piyasalarında yılın ilk 6 ayında yatırımcısına yüzde 6,3 ile yüzde 51,3 arasında kaybettirdi.

Analistler, bu yılın, hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının talebi azaltacağı, sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Söz konusu dönemde Fransız Airbus, yatırımcısına yüzde 51,3 kaybettirdi. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 481 milyon avro zarar açıklamıştı.

Boeing'in hisseleri de yılın ilk yarısında yüzde 43,7 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin olarak 641 milyon dolar zarar açıklayan şirket ayrıca nisan ayında salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu. Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, ABD'de hava yolu taşımacılığında yolcu hacminin geçen yıla göre yüzde 95'ten fazla düşüş gösterdiğini belirterek, küresel olarak ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde bu yıl 314 milyar dolarlık düşüş beklendiğini kaydetmişti.

Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi geri alımlarını durduklarını aktarmıştı.

İtalyan Leonardo şirketinin de hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 43,5 değer kaybetti. İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olması ve şirketin mayıs ayında açıkladığı bilançosunun beklentilerden kötü gelmesi, Leonardo'nun hisse performansını olumsuz etkiledi.

Söz konusu dönemde ABD merkezli Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 34,6, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 22,3, ABD'li General Dynamics'in hisseleri yüzde 15,2, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 14,4, ABD'li L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 14,3, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 10,6, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 6,3 değer kaybetti.





- Haziran ayında 10 savunma ve havacılık şirketinin yarısı kazandırırken, yarısı kaybettirdi





Haziran ayında ise 10 savunma ve havacılık şirketinin yarısı kazandırırken, yarısı kaybettirdi.

Geçen ay ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 mali yılı savunma bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kurulu'na gönderdi. Komitede toplam 740,3 milyar dolar ayrıldı.

Söz konusu tasarının onaylanmasıyla haziran ayında savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri toparlanma yoluna gitti. Haziran ayında Boeing'in hisseleri yüzde 25,7 arttı.

Federal Ulusal Havacılık Dairesi ve Boeing’in şirketin 737 MAX tipi uçağının üç günlük sertifikasyon deneme uçuşlarına başlaması için planlama yaptığına dair haberler şirketin hisse performansını olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Airbus'ın hisseleri yüzde 12, Leonardo'nun hisseleri yüzde 5,4, Thales'in hisseleri yüzde 4,5, General Dynamics'in hisseleri yüzde 1,8 artış kaydederken, L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 14,9, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 8,3, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 6, Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 4,5, BAE Systems'in hisseleri yüzde 2,6 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Haziran 2020 ve 2019 sonu getirileri şöyle: