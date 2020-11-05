Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını üzdü

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin 9'unun hisseleri, ekimde yatırımcısını üzdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla hisse senedi piyasalarının olumsuz etkilenmesi, ülkelerin birbirlerine ticari yaptırım uygulayacağına dair haberler, pandemi etkisi altında gelir kaybı yaşayan hava yolu şirketlerinin harcamalarını kısarak teslimat tarihlerini ertelemesi, savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performanslarını ekimde olumsuz etkiledi.

Çin'in ABD merkezli bazı savunma ve havacılık şirketlerine yaptırım uygulayacağına dair haberler de yatırımcılarda bu şirketlerin hisselerine dair risk algının artmasına neden oldu.

Geçen ay İtalyan Leonardo şirketinin hisseleri yüzde 18,2 değer kaybetti. Söz konusu dönemde yatırımcılarına İngiliz BAE Systems 17,6, Fransız Thales yüzde 12,9, ABD'li şirketler Boeing yüzde 12,6, Lockheed Martin yüzde 8,6, Northrop Grumman yüzde 8,1, Raytheon Technologies yüzde 5,6, L3 Harris Technologies ve General Dynamics yüzde 5,1 kaybettirdi.

Ekimde Airbus'ın hisseleri ise yüzde 0,8 artış kaydetti. Airbus'ın imzaladığı sözleşmeler ve gerçekleştirdiği teslimatlar sınırlı da olsa geçen ay şirketin hisselerini olumlu etkiledi.





- Şirketler, yılın 10 ayında da kaybettirdi





Savunma ve havacılık şirketleri, bu yılın 10 ayında da yatırımlarına kaybettirdi.

Savunma ve havacılık hisseleri; Kovid-19 salgınının talebi azaltacağı ve sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerden olumsuz etkilenirken, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişeler de hisse fiyatları üzerinde olumsuz etki yaptı.

Analistler, bazı şirketlerin yıl içerisinde açıkladığı bilançoların kötü gelmesinin de savunma ve havacılık sektörünün ocak-ekim döneminde hisse senedi piyasalarında kötü performans göstermesinin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılın 10 ayında yatırımcılarına Leonardo yüzde 60,9, Boeing yüzde 55,7, Airbus yüzde 52, Raytheon Technologies yüzde 42,4, Thales yüzde 39,6, BAE Systems yüzde 29,7, General Dynemics yüzde 25,5, L3 Harris Technologies yüzde 18,6, Northrop Grumman yüzde 15,7 ve Lockheed Martin yüzde 10,1 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Ekim 2020 ve 2019 sonu getirileri (yüzde) şöyle: