Savunma ve havacılık şirketleri kazandırdı
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, kasımda prim yaptı. Geçen ay İtalyan Leonardo’nun hisseleri yüzde 48.2, Amerikalı Boeing’in yüzde 45, Fransız Airbus’ın yüzde 40.2 değer kazandı.
Bu dönemde Fransız Thales’in hisselerinde yüzde 37.9 ve Amerikalı Raytheon Technologies’in hisselerinde yüzde 32 değer artışı kaydedildi. BAE Systems yüzde 27, L3 Harris Technologies yüzde 19.2, General Dynamics yüzde 13.7, Northrop Grumman yüzde 4.3 ve Lockheed Martin yüzde 4.2 kâr ettirdi.