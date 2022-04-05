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Teknoloji Savunma ve havacılık ihracatında artış
Teknoloji

Savunma ve havacılık ihracatında artış

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve havacılık sektöründe yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artış gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 03:24:00 -
Savunma ve havacılık ihracatında artış

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, savunma ve havacılık sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı.

"Yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik"

Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" dedi.

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