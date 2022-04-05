Savunma ve havacılık ihracatında artış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve havacılık sektöründe yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artış gerçekleştirdiğini söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, savunma ve havacılık sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı.
"Yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik"
Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" dedi.