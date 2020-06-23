Savunma teknolojilerinin sivil kullanım alanları STM ThinkTechOnline|Focus'ta tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, online olarak gerçekleştireceği STM ThinkTechOnline|Focus toplantısı ile savunma teknolojilerinin farklı sektörlerde de yaygınlaştırılmasıyla doğacak çift kullanım (dual-use) fırsatlarına dikkati çekecek.



STM ThinkTech açıklamasına göre, savunma sanayisinin teknolojik kabiliyetleri ve bilgi birikiminin sivil alanda da kullanılması veya ters yönlü olarak sivil teknolojilerin savunma sanayisinde kullanılması, teknolojinin çift kullanımı olarak nitelendiriliyor.

Çift kullanımın yaygınlaşması Türkiye'de teknolojinin ivmelenmesinin önünü açacak bir nitelik taşıyor.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık sektörüne yönelik solunum cihazının savunma sanayi ve teknoloji şirketleri tarafından üretilmesi, teknolojinin çift kullanımına yönelik başarılı bir örnek olarak öne çıktı.

Türkiye'de teknolojinin çift kullanımı ve bu konseptin farklı sektörlere katkısı, yarın gerçekleştirilecek STM ThinkTechOnline|Focus toplantısında ele alınacak.

STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleşecek "Savunma Sanayisinde Adaptasyon: Çift Kullanım Konsepti" başlıklı STM ThinkTechOnline|Focus Toplantısı'na Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz, ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami Duman, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beşikci ve Response Ortho Üst Yöneticisi (CEO) Şehmuz Işın katılacak.





"Teknolojinin çift kullanımında yapay zeka önemli rol oynuyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, yenilikçi teknolojilerin çift yönlü kullanımının özellikle sağlık, ulaşım, haberleşme, güvenlik, elektronik, havacılık, otomotiv, görüntü işleme, yapay zeka gibi sektör ve alanlarda giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 süreci; optik-elektrooptik görüntüleme, robotik, mekatronik, bilgi ve iletişim, simülasyon gibi özellikle sağlık ve savunma alanlarında çift amaçlı kullanılabilecek teknolojilerin geliştiği, ortak mühendislik çalışmalarının gerçekleştirildiği, teknoloji transferinin yapılabildiği, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendiği, uluslararası yeni pazar fırsatlarının hızla arttığı bir sürece dönüşüyor.

Özellikle yapay zeka uygulamalarının kullanımı başta savunma sanayi olmak üzere farklı sektörlerde yaygınlaşıyor. Savunma sektöründe olgunlaşmış bazı yapay zeka uygulamalarının, salgın sürecinde MR tarama yöntemi ile hastalardaki anomali tespitinde de başarılı bir şekilde kullanılabildiğini gördük. STM ThinkTech ev sahipliğinde gerçekleşecek online odak grup toplantısında başta yapay zeka olmak üzere teknolojilerin çift kullanımının getireceği fırsatlara ilişkin öngörüleri değerli uzmanlarla birlikte ele alacağız."