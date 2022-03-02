Savunma Teknolojileri Günleri başladı
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü’nün (İTÜ SAVTEK) düzenlediği Savunma Teknolojileri Günleri, bugün başladı. Katılımın ücretsiz olduğu Teknoloji Günleri, 4 Mart tarihine kadar öğrencileri savunma sanayi ile buluşturacak.
Etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Savunma Teknoloji Günleri’nde önceki yıllarda olduğu gibi katılımcı firmalar fuaye alanında stant açıp bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, eş zamanlı olarak konferans salonunda alanlarında uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler gerçekleştirilecek.