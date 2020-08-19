  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Savunma sanayisinin aday araştırmacıları TÜBİTAK yetkilileriyle buluştu
Ekonomi

Savunma sanayisinin aday araştırmacıları TÜBİTAK yetkilileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:00:57 -
Savunma sanayisinin aday araştırmacıları TÜBİTAK yetkilileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Savunma sanayisine nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek amacıyla uygulanan Kısmi Süreli Aday Araştırmacı İstihdamı Programı'na katılan aday araştırmacılar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile bir araya geldi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) gerçekleştirildi.

Savunma sanayisine nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek ve öğrencilerin henüz öğrenim dönemlerinde mesleki uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla uygulanan Kısmi Süreli Aday Araştırmacı İstihdamı Programı'na katılan aday araştırmacılar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile görüştü.

TÜBİTAK Başkanı Mandal burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan programı bütün merkez ve enstitülerde uygulamayı hedeflediklerini ifade etti. TÜBİTAK SAGE'nin daha önceki deneyimleri sayesinde sürecin hızla başlatıldığını aktaran Mandal, programın TÜBİTAK'ın insan kaynağı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sürdürülen aşı ve ilaç çalışmalarının savunma sanayisinde kazanılan deneyimlerle gerçekleştirildiğine de değindi.

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Okumuş da aday araştırmacıların karşılıklı memnuniyet çerçevesinde tam zamanlı personel olarak istihdam edileceklerini, bu süreç ile yeni tecrübeler kazanıldığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı...
Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu

Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olarak Gemlik'teki fabrikada üretileceğini , moturunun ise Bosch..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı