Savunma sanayisinde “Yapay Zeka Platformu” kurulacak

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Programı’nın ikinci dönem ödül ve üçüncü dönem yarışmaları imza töreni, SSB’de gerçekleştirildi. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nde belirtilen hedefleri savunma sanayisi açısından ele alarak eylem planlarına dönüştürmeye önem verdiklerini ifade eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüz yapay zeka teknolojisi hemen hemen bütün sistemlerde performansı artırmayı ve özellikle otonom kabiliyetleri artırmayı sağlayacak yenilikler sunmaya başlamıştır. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da açıktır. Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz SSB Yapay Zeka Platformu’nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu platformla hedefimiz, sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve daha üretken hale getirmek.”