Savunma sanayisi için stratejik zirve

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) öncülüğünde ilk kez düzenlenecek “Türk Savunma Sanayii Zirvesi”nde, sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular tartışılacak. Zirve, 12-13 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Küresel Güç Türkiye” ve “Vizyoner Genç” konseptiyle planlanan zirve, sektörün üst düzey temsilcilerini, kamu yetkililerini ve binlerce üniversite öğrencisini bir araya getirecek.

Sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konuların ele alınacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve alanında uzman üst düzey katılımcıların konuşma yapmaları bekleniyor. Türkiye’nin küresel güç vizyonu esas alınarak organize edilen zirvede, savunma sanayisinin ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerli üretim üzerine içerikleri ziyaretçilerle paylaşılacak.