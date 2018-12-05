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Savunma sanayisi için stratejik zirve

“Küresel Güç Türkiye” ve “Vizyoner Genç” konseptiyle planlanan ve ilk kez düzenlenecek olan “Türk Savunma Sanayii Zirvesi”, 12-13 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
Savunma sanayisi için stratejik zirve

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) öncülüğünde ilk kez düzenlenecek “Türk Savunma Sanayii Zirvesi”nde, sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular tartışılacak. Zirve, 12-13 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Küresel Güç Türkiye” ve “Vizyoner Genç” konseptiyle planlanan zirve, sektörün üst düzey temsilcilerini, kamu yetkililerini ve binlerce üniversite öğrencisini bir araya getirecek.

Sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konuların ele alınacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve alanında uzman üst düzey katılımcıların konuşma yapmaları bekleniyor. Türkiye’nin küresel güç vizyonu esas alınarak organize edilen zirvede, savunma sanayisinin ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerli üretim üzerine içerikleri ziyaretçilerle paylaşılacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM)
  3. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
  4. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
  5. Küresel Güç Türkiye
  6. Vizyoner Genç
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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