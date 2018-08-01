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Savunma sanayinde atağa kalktık

'Milli ve yerli' bilinciyle hareket doğrultusunda yükselişe geçen savunma sanayinde ihracat yüzde 77 artarak 197 milyon dolara yükseldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:34
Savunma sanayinde atağa kalktık

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara yükseltti.

SSI açıklamasına göre, birlik, temmuz ayında yüzde 77 artışla 197 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının yoğun olduğu savunma ve havacılık sanayi, temmuz ayında en fazla ihracatını artıran sektör oldu.

''SAVUNMA SEKTÖRÜMÜZ ARTIK ATAĞA GEÇTİ''

Sektör, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 21,8’lik artışla 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

SSI Başkanı Latif Aral Aliş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayisinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımı ile katma değeri, kilogram fiyatı yüksek ürünler üretmeden belirlediğimiz ülke hedeflerine ulaşamayız. Bu bilinçle milli ve yerli savunma ve havacılık sanayisine yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve çok daha büyük işler başaracağımızı biliyoruz. Savunma sektörümüz artık atağa geçti."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:34
  1. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
  2. Ar-Ge
  3. Latif Aral Aliş
  4. yerli ve milli savunma

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