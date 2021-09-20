Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 75’e ulaştırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Konferans Salonu’nda düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Gerekli destekler veriliyor

SAHA İstanbul tarafından başlatılan inisiyatiflere gerekli desteği verdiklerini kaydeden Varank, şunları söyledi: “Mesela CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi amacıyla başlayıp Milteksan’a giden süreci aslında birlikte olgunlaştırdık. Ülkemizde açık kaynak yerli ERP sisteminin geliştirilmesine yönelik Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri çağrısı, bakanlığımız ve SAHA İstanbul’un istişareleri neticesinde şekillenmiş oldu. Yine SAHA İstanbul’la yerelde şehirlerimizin sanayi kümelenmelerini geliştirmeyi ve ulusal ekosisteme dahil etmeyi hedefleyen çalışmaları beraberce yürütüyoruz. Elbette alacak daha çok yolumuz var. Bu, uzun ve meşakkatli bir süreç ancak fedakâr ve adanmış kadrolarla başarının mukadder olacağı da apaçık bir gerçek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hükümetimizle birlikte ülkemizi başarıya götürecek bu çabaların büyük memnuniyetle her zaman yanında durmaya devam edeceğiz.”

Rekora imza atacağız

Savunma, havacılık ve uzay alanlarının ülkeler için artık ulusal güvenliğin teminatı konumuna geldiğinin altını çizen Varank, dünyanın en güçlü ülkelerinin dahi tereddütsüz şekilde milli gelirlerinin büyük bölümünü savunma sanayiine ayırmaya devam ettiğini hatırlattı. Savunma sanayiinde yakalanan ivmelenmenin, çarpan etkisiyle diğer sektörleri de geliştirdiğini anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: “İşte bugün pandemiye rağmen üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. 2021 yılı ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılamız yüzde 21.7’lik önemli bir artış gösterdi. İmalat sanayii öncülüğünde ulaştığımız bu başarılı performansla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Yine ihracatımızda da yıllık bazda yüzde 52 gibi rekor artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140 milyar doları geçmiş durumda. İnşallah yıl sonunda 200 hatta 210 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atmış olacağız. Biliyorsunuz Türkiye, savunma sanayii yolculuğuna Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen birkaç atılımın dışında maalesef çok geç başlamış oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla adeta şahlanma dönemine girdik. Savunma sanayiinde yüzde 25’lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardık. Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayiinin kritik sektörlerinde, kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz.” Varank, ilaveten “Bizim ‘El atına binen tez inermiş’ diye güzel bir atasözümüz var. Bu atasözünü önemsiyor, başkalarının yaptıklarına bakmaktan ziyade kendi heybemizde neler var, bunlara odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.