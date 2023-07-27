  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li Ekrem’in yapamadığını Diyarbakır’da kayyum yaptı

5 yaşındaki kızın elini sıkmayan Cübbeli Ahmet Hoca: Caiz değil, bir de sarılalım...'

Zorlu Enerji'den birleşme açıklaması: İlişkin flaş gelişmeyi açıkladı! İşte yeni bilgiler böyle yansıdı

Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı

Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!

Tanju'dan Ekrem bombası! Canlı yayında açıkladı

Akkuyu NGS'de görev alan Türk şirketleri Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle: Montaj başladı

Açtı ağzını yumdu gözünü! Sözcü TV’de maaşlı gazeteci̇ depremi̇

PKK elebaşları AB’nin kalbinde

Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet
Teknoloji Savunma sanayiinde yeni teknoloji! İHA'lara takılacak
Teknoloji

Savunma sanayiinde yeni teknoloji! İHA'lara takılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-27 23:55:00 -
Savunma sanayiinde yeni teknoloji! İHA'lara takılacak

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) için milli radar sistemi temin edilecek.

TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

Çok Modlu Hava Radarı MILSAR; istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bunuyor.

Otomatik Kalkış / İniş Sistemi ise İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23