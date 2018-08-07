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Savunma Sanayii'nde önemli kararlar

Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 01:48
Savunma Sanayii'nde önemli kararlar

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 01:48
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