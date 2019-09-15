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Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

Savunma sanayisinde hayata geçirilen kamu-özel sektör iş birliğiyle kritik patlayıcı kimyasalların ham maddesinde dışa bağımlılığa son verilecek.

15 Eylül 2019 Pazar 18:21
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

Güvenlik güçlerinin her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret AŞ ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda, bugüne kadar yurt dışından ithal edilen, zaman zaman temininde güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda (mühimmat), roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX/HMX ve CMX gibi kimyasallar Türkiye'de üretilecek.

Bunun için MKEK'nin Elmadağ yerleşkesinde Enerjik Malzeme Üretim Tesisi kurulacak. Tesisin kurulumu (inşaat, altyapı, üretim) özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, 13 yılık işletme süresi sonunda tesis kuruma devredilecek.

İşletme süresi ilk 4 yılında birim fiyatları belirlenen ürünlerden ve tesiste üretilebilecek diğer enerjik malzemelerden MKEK, yıllık toplamda 60 ton alım yapacak. İşletme süresi boyunca söz konusu ürünlerin satış yetkisi de MKEK'de olacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla tesis 19 ay içinde üretime geçecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:21
  1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  2. MKEK
  3. Türkiye

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