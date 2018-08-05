Savunma sanayiinde durmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı 100 Günlük Eylem Planı’nın ardından savunma sanayiinde önemli adımlar atılacak. Bu adımlar şöyle:

Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları (İKA) Geliştirilmesi Projesi başlatılacak.

250 tankı içeren Altay Seri Üretim Projesi’nin sözleşmesi imzalanacak. Anti-tank mühimmatlarının zırhlı araçlara ulaşmadan radarla tespiti ve parçacık yapılı mühimmatlarla bertaraf edilmesine yönelik geliştirilen Pulat Aktif Koruma Sistemi, 40 adet M60TM tankında kullanılmaya başlanacak.

Altay Güç Grubu’nun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi projesinin sözleşme takvimi başlatılacak.

UYDU TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANILACAK

Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanacak. 30 Santimetre Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesi başlatılacak. Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesi’nin konsept ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, 400 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede mikro uydu fırlatma sistemi geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme imzalanacak. Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testleri sonuçlandırılacak.

Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nin ihalesi tamamlanacak.

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GELİYOR

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşaması tamamlanacak.

Hisar Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray atış bölgesinde atışlı testler gerçekleştirilecek.

Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesi’nde (Hava SOJ) sözleşme imzalanacak.

Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin tasarımı tamamlanacak.

İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Artırılması (ANKA-S) Projesi kapsamında ANKA-S Platformu üzerinde CATS Sistemi (kamera) kullanılmaya başlanacak.

Savunma sanayiinde kritik yarı iletken teknolojilerine yönelik yatırım yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi Projesi imzalanacak.