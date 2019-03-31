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Savunma sanayii ihracatı şaha kalktı

Yerlilik oranı yüzde 70’i bulan savunma ve havacılık sektörü, ihracat başarılarına da yenisini ekledi.

31 Mart 2019 Pazar 11:07
Savunma sanayii ihracatı şaha kalktı

Yerlilik oranı yüzde 70’i bulan savunma ve havacılık sektörü, ihracat başarılarına da yenisini ekledi. İlk üç ayda ihracatını yüzde 60 artırarak 600 milyon dolara taşıyan sektör, 2019’da yeni bölgelere açılmayı planlıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ihracatını oransal olarak en çok artıran birlik olduklarına işaret ederek, “Bu durum ürünlerimizin değer görmesi anlamına geliyor. Ekonomiye katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Hedef yüzde 20 büyümek

2019’da ihracatı yüzde 20 artıracaklarını kaydeden Aliş, “Bu oranı geçeceğimiz kanısındayım. Kendi uydusunu, İHA’sını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini üreten; F35 ve A400M gibi önemli projelerde yer alan bir ülke olarak hedeflerimizi yakalayacağız hatta aşacağız” ifadelerini kullandı.

Aliş, ayrıca yeni bölgelere ve ülkelere açılmak için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:07
  1. Yerlilik oranı
  2. savunma ve havacılık sektörü
  3. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

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