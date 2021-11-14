  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:13:00 -
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

Bayraktar, 480 firmanın yerli ürünlerini sergilediği fuarda önemli görüşmeler yapıldığını; yeni anlaşmalar için ortam oluştuğunu vurguladı.

“Savunma sanayii ekosisteminde bundan 20 yıl önce başlatılan kıvılcımın ateşlendiğini, firmalarımızın çok dinamik şekilde başarılı sonuçlara eriştiğini gözlemledik” diyen Bayraktar, “Sefer başladı, bunun bir daha durdurulabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten çok güçlü bir ekosistemimiz, çok dinamik bir altyapımız var. Hem büyük ölçekli hem de orta ve küçük ölçekli firmalarımızda sektörel derinlik oluştuğuna herkes şahitlik etmiş oldu. Yapılacak daha çok şey var ama elde edilen sonuçlar ve gelmiş olduğumuz nokta da gurur verici” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?
Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Ulu Ece tarihte var mı? ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başlıyor. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan kısa ..
Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Baykar’a taziye ziyaretinde bulundu.
Kokoreç deyip geçmeyin. Kokoreç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kokoreç deyip geçmeyin. Kokoreç nasıl yapılır?

Kokoreç hayvan bağırsağından yapılma, çok faydalı içerikleri olan, bol kollajen ve vitamin kaynağı Anadolu’ya özgü yemeklerimizden biridir...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay