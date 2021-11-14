Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

Bayraktar, 480 firmanın yerli ürünlerini sergilediği fuarda önemli görüşmeler yapıldığını; yeni anlaşmalar için ortam oluştuğunu vurguladı.

“Savunma sanayii ekosisteminde bundan 20 yıl önce başlatılan kıvılcımın ateşlendiğini, firmalarımızın çok dinamik şekilde başarılı sonuçlara eriştiğini gözlemledik” diyen Bayraktar, “Sefer başladı, bunun bir daha durdurulabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten çok güçlü bir ekosistemimiz, çok dinamik bir altyapımız var. Hem büyük ölçekli hem de orta ve küçük ölçekli firmalarımızda sektörel derinlik oluştuğuna herkes şahitlik etmiş oldu. Yapılacak daha çok şey var ama elde edilen sonuçlar ve gelmiş olduğumuz nokta da gurur verici” şeklinde konuştu.