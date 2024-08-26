Savunma sanayii devi Bayraktar TB2’nin rakibi olacak İHA’yı duyurdu: Başka bir İHA! Flaş karar verildi

BAE Systems, hızla değişen modern hava muharebesi konspti için yeni nesil İnsansız Savaş Uçağı geliştirmek için çalışmalara başladı.

Modern çatışmaların hızla değişen doğasına yanıt olarak BAE Systems, operasyonel kabiliyetleri artırmak üzere tasarlanmış yeni nesil İnsansız Hava Aracı Sistemleri geliştiriyor.

Şirket, modern savaşların giderek daha karmaşık ve kapsamlı hale gelmesiyle birlikte mürettebatlı platformlarla birlikte veya bağımsız olarak çalışabilen otonom sistemlere olan ihtiyaç daha da önemli hale geldiğini belirtiyor.

SAVAŞ UÇAKLARINA ESKORTLUK EDECEK

İnsanlı savaş uçaklarına eskortluk edecek ve gerektiğinde pilotlar için riskli görülen görevleri üstelenebilecek İnsansız Savaş Uçağı platformları için çalışmalar yürüten BAE Systems, uygun fiyatlı bir muharebe gücü sağlayarak ve muharebe kütlesini artırarak mevcut veya gelecekteki mürettebatlı platformların operasyonel etkinliğini artırmayı amaçlıyor. BAE Systems yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiyle birlikte artan yetenekler ve dayanıklılık sayesinde sarf edilebilir İnsansız Hava Aracı sistemlerinden birden fazla kez kullanılabilen İnsansız Savaş uçağı sistemlerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlere dair konsept çalışmalarına odaklanılacağı ve düşük maliyet ile gelişmiş yetenekler sağlayan sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi sağlanacağı belirtildi.

ÇALIŞMALAR 30 YILDIR SÜRÜYOR

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Açıklamada, “Çevik ve uygun fiyatlı yeni İnsansız Hava Sistemi konseptlerinin geliştirilmesi, müşterilerimize giderek daha fazla rekabet edilen bir ortamda ihtiyaç duydukları yetenekleri sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sistemler, ek gözetleme yeteneklerinden gelişmiş muharebe gücüne kadar her şeyi sunarak müşterilerimizin stratejik bir avantaj elde etmesini sağlar.” ifadeleri kullanıldı. Şirket bu çalışmaların, BAE Systems’ın veri paylaşımı, güvenli veri yönetimi ve hızlı karar almanın kritik öneme sahip olacağı geleceğin muharebe sahasına yatırım yapma yönündeki daha geniş çabasının bir parçasıdır. Şirketin otonom sistemler geliştirme taahhüdü, karmaşık otonom projeler geliştirmek için yaklaşık 30 yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.